«Спасал пасеку и автомобиль»: пенсионер обгорел из-за того, что неизвестный поджег сухую траву
В Болотнинском районе Новосибирской области в результате пала травы пострадал мужчина, а его автомобиль полностью сгорел. Виновника пожара сейчас ищут инспекторы МЧС и полицейские.
— Недалеко от деревни Кривояш пенсионер приехал на пасеку. На поляне рядом с лесом он увидел, что горит трава. Огонь быстро распространялся по полю и приближался к пасеке. Мужчина начал тушить пожар, но с другой стороны к его автомобилю уже подобрался огонь, вскоре машина загорелась, — сообщил в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Он вызвал спасателей и продолжил тушить огонь.
Пенсионера госпитализировали в районную больницу с ожогами различной степени тяжести.
По словам сотрудников МЧС по Новосибирской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 12 лесных пожаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU