Погода в Новосибирске в конце апреля: синоптики рассказали, чего ждать

21 Апр 2020 2020-04-21T09:29:22+03:00

Метеорологи дали прогноз, какой будет погода в Новосибирске в конце апреля. Фото: Даба ДАБАЕВ

Метеорологи дали прогноз, какой будет погода в Новосибирске в конце апреля

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Вопрос, который волнует многих сибиряков, а особенно дачников: какой будет погода в Новосибирске в конце апреля. КП-Новосибирск узнала у синоптиков.

— Полагаем, что аномально жаркая погода продлится до 24 апреля. Максимальная температура — до +22..+29 градусов. Ночные температуры будут в пределах 7-13 градусов тепла. Вся последняя декада апреля в целом ожидается теплее нормы на 6-8 градусов, но погода будет непостоянная. В конце двадцатых чисел мы ждем усиление ветра до 22 метров в секунду и понижения температуры: днем до 7-15 градусов тепла, а ночью — от -1 до +4 градусов. Тогда же появятся осадки — дождь и, возможно, мокрый снег, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ренад Ягудин также отметил, что сейчас в Новосибирской области высокий класс пожароопасности — четвертый из пяти:

— Высока вероятность палов травы и лесных пожаров. Из-за сухой погоды также большая концентрация пыли в воздухе, с каждым днем она нарастает. Призываем дачников соблюдать осторожность.

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ИСТОЧНИК KP.RU