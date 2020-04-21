2020-04-21T08:52:07+03:00
Общество

«Посадили его в клетку»: вместе с туристами из Вьетнама в Новосибирск эвакуировали кота

Хозяйка животного долгое время жила в азиатской стране, но из-за угрозы коронавируса решила вернуться домой
Ульяна ДЖАНКОВА
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Вместе с туристами из Вьетнама прилетел и кот.Вместе с туристами из Вьетнама прилетел и кот.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Новосибирск прилетели 149 туристов. Это жители не только столицы Сибири, но также Кемеровской, Омской, Томской, Магаданской, Иркутской областей и Алтайского края.

Вместе с ними на родину вернулся и кот. Об этом КП-Новосибирск рассказал один из пассажиров рейса «Камрань-Новосибирск».

— Да, на самом деле самолетом летел и кот в клетке. Его хозяйка, девушка, долгое время жила во Вьетнаме, — рассказал Сергей Мусиенко.

Напомним, самолет рейса «Камрань-Новосибирск» прилетел в «Толмачево» в понедельник, 20 апреля. Изначально планировали, что на борт возьмут только жители Новосибирской области. В последний момент на борт дополнительно решили взять жителей и других регионов страны.

— 93 гражданам потребовалась помощь в решении миграционных формальностей в связи с просроченными сроками пребывания во Вьетнаме. Этот вопрос был решен, людям не надо будет платить штрафы за это нарушение. Работа по формированию списков пассажиров велась непрерывно вплоть до окончания регистрации. В итоге все приехавшие в аэропорт Камрань граждане, даже те, кого изначально не было в полетных списках, были зарегистрированы и вылетели домой, — рассказали в Консульстве России во Вьетнаме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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