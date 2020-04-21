Под Новосибирском нашли убитого велосипедиста, а рядом с ним — два скелета: есть подозреваемый
В СК по Новосибирской области расследуют громкое дело об убийстве.
В селе Северное Новосибирской области задержали 66-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 36-летнего знакомого. Он приехал на велосипеде к нему в гости и больше мужчину никто не видел. Известно, что мужчины вместе выпивали.
Вскоре полицейские обнаружили, что велосипед пропавшего мужчины так и остался стоять у дома, где он накануне был в гостях. Хозяин дома рассказал, якобы его гость от него ушел пешком. При обыске дома следователи обнаружили страшную находку.
— Мужчина убил и расчленил своего знакомого. Останки спрятал под полом. Там же обнаружили два человеческих скелета. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личностей найденных тел, назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.
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