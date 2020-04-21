Под Новосибирском нашли убитого велосипедиста, а рядом с ним — два скелета: есть подозреваемый

21 Апр 2020 2020-04-21T07:55:13+03:00

В селе Северное нашли расчлененное тело мужчины и рядом два скелета. Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области

Ранее он был судим за убийство сестры

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В СК по Новосибирской области расследуют громкое дело об убийстве.

В селе Северное Новосибирской области задержали 66-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 36-летнего знакомого. Он приехал на велосипеде к нему в гости и больше мужчину никто не видел. Известно, что мужчины вместе выпивали.

Вскоре полицейские обнаружили, что велосипед пропавшего мужчины так и остался стоять у дома, где он накануне был в гостях. Хозяин дома рассказал, якобы его гость от него ушел пешком. При обыске дома следователи обнаружили страшную находку.

— Мужчина убил и расчленил своего знакомого. Останки спрятал под полом. Там же обнаружили два человеческих скелета. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личностей найденных тел, назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.

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