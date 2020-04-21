Новосибирцы похитили жителя Алтая и устроили его на работу, чтобы он отдал долг
Трое новосибирцев похитили жителя Алтая, чтобы он вернул долг. Об этом рассказали в Следственном комитете по Алтайскому краю.
— Установлено, что в сентябре 2013 года житель Баевского района оформил денежный займ, поручителем которого являлась супруга подсудимого. Потерпевший не исполнил договорные обязательства, и денежная задолженность была взыскана с поручителя, — рассказали в пресс-службе СК по Алтайскому краю.
Муж женщины, с которой списали долг, настолько разозлился, что решил силой заставить вернуть деньги.
Он вместе со своими родственниками похитил должника из его дома, отвез в Новосибирскую область и устроил его там на работу. Всю зарплату у мужчины забирали.
Новосибирцы свою вину не признали. Теперь им грозит срок до 6 лет в колонии строго режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU