2020-04-21T06:47:15+03:00
Коронавирус Covid-19

«Никуда не выезжали, ни с кем не общались»: в Новосибирске выявили еще троих заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске выявили еще троих заболевших коронавирусомВ Новосибирске выявили еще троих заболевших коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 21 апреля, стало известно еще о 3 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.

— Пациенты не общались ни с кем из тех, кто заболел коронавирусом раньше. За пределы области они не выезжали. Одна из инфицированных входит в группу риска по возрасту, ее обследовали на коронавирус после того, как она пожаловалась врачам на ОРВИ, — сообщили в оперштабе.

Взрослых пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционных стационарах Новосибирска всего 231. В их число входят пациенты с подтвержденным диагнозом. Троих человек госпитализировали в Карасукскую центральную районную больницу.

В детской больнице № 3 всего 43 ребенка. У нескольких из них — подтвержденный диагноз.

Таким образом, всего в регионе 135 зараженных человек. 16 здоровы, их выписали из больницы, 4 скончались.

Напомним, 20 апреля стало известно о четвертом умершем — пневмония у 38-летнего мужчины развилась на фоне сахарного диабета и ожирения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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