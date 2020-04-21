Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали отделение «Сбербанка»
Во вторник, 21 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП. Там посетители «Сбербанка» обнаружили подозрительный пакет. Люди столпились у входа в отделение банка.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что произошло.
— На самом деле был такой вызов. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Оказалось, что в отделении кто-то забыл пакет с продуктами. Сейчас отделение работает в штатном режиме. Угрозы людям нет, — прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.
Напомним, ранее в «Сбербанке» ситуацию прокомментировали:
— После того, как был обнаружен подозрительный пакет, сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. В соответствии с должностной инструкцией незамедлительно была проведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент офис банка работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.
Напомним, инцидент произошел в отделении «Сбербанка», расположенного в доме №10 на улице Героев Революции.
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ИСТОЧНИК KP.RU