Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали отделение «Сбербанка»

21 Апр 2020 2020-04-21T07:00:15+03:00

В отделении банка кто-то забыл пакет с продуктами, из-за которого эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Об этом рассказали в полиции

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП. Там посетители «Сбербанка» обнаружили подозрительный пакет. Люди столпились у входа в отделение банка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что произошло.

— На самом деле был такой вызов. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Оказалось, что в отделении кто-то забыл пакет с продуктами. Сейчас отделение работает в штатном режиме. Угрозы людям нет, — прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.

Напомним, ранее в «Сбербанке» ситуацию прокомментировали:

— После того, как был обнаружен подозрительный пакет, сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. В соответствии с должностной инструкцией незамедлительно была проведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент офис банка работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Напомним, инцидент произошел в отделении «Сбербанка», расположенного в доме №10 на улице Героев Революции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске эвакуировали персонал и сотрудников «Сбербанка».

В здании обнаружили подозрительный пакет. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU