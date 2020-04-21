2020-04-21T06:56:11+03:00
Происшествия

В Новосибирске эвакуировали персонал и сотрудников «Сбербанка»

В здании обнаружили подозрительный пакет
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Из отделения банка эвакуировали персонал и посетителей. Фото: «Инцидент Новосибирск»Из отделения банка эвакуировали персонал и посетителей. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП. Там посетители «Сбербанка» обнаружили подозрительный пакет. Люди столпились у входа в отделение банка. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

— По адресу Героев Революции 10, произошла эвакуация персонала и посетителей «Сбербанка». В здании обнаружен подозрительный пакет. На место прибыли сотрудники ГБР, — сообщает паблик.

В полиции произошедшее, пока не прокомментировали. КП-Новосибирск направила запрос в «Сбербанк».

— После того, как был обнаружен подозрительный пакет, сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. В соответствии с должностной инструкцией незамедлительно была проведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент офис банка работает в штатном режиме, - прокомментировали в «Сбербанке»

Мы следим за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском нашли убитого велосипедиста, а рядом с ним — два скелета: есть подозреваемый
Пособие по безработице в Новосибирске 2020: когда начнут выплачивать 14 тысяч и кому они положены
Новосибирцы похитили жителя Алтая и устроили его на работу, чтобы он отдал долг
«Никуда не выезжали, ни с кем не общались»: в Новосибирске выявили еще троих заболевших коронавирусом
Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали отделение «Сбербанка»
В Новосибирске эвакуировали персонал и сотрудников «Сбербанка»
Пахнет гарью: стало известно, почему Новосибирск заволокло дымкой
Сбежать не получилось: семья с детьми устроила пожар на пикнике, и чудом не погибла в застрявшем авто
Стало известно, до какого числа продлится отопительный сезон в Новосибирске
«Ее увезли в больницу»: водитель сбежал с места аварии, оставив в машине раненную девушку
«Он меня не пропустил»: таксист сбил мотоциклиста, ехавшего по пешеходному переходу
В Новосибирске двое мужчин избили битой своего начальника и отобрали у него полмиллиона рублей
«Ушел из дома в лес»: 74-летний пенсионер во второй раз за месяц пропал в Новосибирске
Четвертый пациент умер от коронавируса в Новосибирске: ему было всего 38 лет
«Это экзамен на зрелость»: Александр Карелин прокомментировал эпидемию коронавируса
Поиски сибирячки, пропавшей на даче во время самоизоляции, закончились трагедией
В Новосибирске продавца шапок оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Находится в отдельной келье: кононавирусом заразился монах из Саввино-Сторожевского монастыря
В России коронавирусом болеют 44-летние, а в Китае - старики
Полиция проверит жениха-наркомана после угроз девушке, защитившей его невесту
Дорога без ям и колеи: Бердское шоссе отремонтируют в этом году
«Помещения продезинфицированы»: минздрав подтвердил COVID-19 у трех врачей новосибирской скорой
Идешь на работу — собери по пути мусор: сибиряки начали проводить коронавирусные субботники
Новосибирские молодогвардейцы стали донорами крови
Новосибирский журналист рассказал, как непросто вернуться из Таиланда в Новосибирск
Не надо подрабатывать репетитором: названы регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
Тест на коронавирус в Новосибирске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит
Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные