В Новосибирске эвакуировали персонал и сотрудников «Сбербанка»

21 Апр 2020 2020-04-21T06:56:11+03:00

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Во вторник, 21 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП. Там посетители «Сбербанка» обнаружили подозрительный пакет. Люди столпились у входа в отделение банка. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

— По адресу Героев Революции 10, произошла эвакуация персонала и посетителей «Сбербанка». В здании обнаружен подозрительный пакет. На место прибыли сотрудники ГБР, — сообщает паблик.

В полиции произошедшее, пока не прокомментировали. КП-Новосибирск направила запрос в «Сбербанк».

— После того, как был обнаружен подозрительный пакет, сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. В соответствии с должностной инструкцией незамедлительно была проведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент офис банка работает в штатном режиме, - прокомментировали в «Сбербанке»

Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU