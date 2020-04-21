2020-04-21T04:37:37+03:00
Общество

Стало известно, до какого числа продлится отопительный сезон в Новосибирске

Об этом рассказали в мэрии Новосибирска
Надежда РЫЖКИНА
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Стало известно, до какого числа продлится отопительный сезон в Новосибирске.Стало известно, до какого числа продлится отопительный сезон в Новосибирске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В мэрии назвали дату, когда в 2020 году отключат отопление в Новосибирске. Несмотря на жаркий апрель, подача тепла в дома не закончится как минимум до 12 мая.

По закону отопление должны отключать после того, как среднесуточная температура составит + 8 градусов пять дней подряд.

— С 15 по 24 апреля в Новосибирске ожидается средняя температура за все сутки +9..+12 градусов, по прогнозам Гидрометцентра России. При этом в начале мая ожидается температура около +3..+5 градусов. Только с 6 по 12 мая она повысится до +8, — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что, по данным Сибирской генерирующей компании, ТЭЦ с 1 апреля снизили подачу тепла, но сделать ее еще меньше технически не могут — иначе горячая вода из кранов будет холоднее. Тем не менее, жители Новосибирска смогут обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, чтобы в их домах отключили тепло до конца отопительного сезона. Они также могут написать заявление с этой просьбой в ресурсоснабжающую организацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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