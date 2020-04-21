«Ее увезли в больницу»: водитель сбежал с места аварии, оставив в машине раненную девушку

21 Апр 2020 2020-04-21T05:39:57+03:00

Также сибиряк испортил сразу несколько автомобилей

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В ночь с 20 на 21 апреля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель лифтбека «Toyota Corolla» врезался в припаркованный седан «Toyota Corolla», который в свою очередь столкнулся с кроссовером «BMW». Об этом сообщили очевидцы в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Водитель сбежал с места аварии сразу после столкновения, оставив в салоне автомобиля девушку. Пассажирке понадобилась помощь медиков, ее увезли на «скорой», — сообщает паблик.

В ГИБДД Новосибирска рассказали с какими травмами доставили девушку в больницу.

— У нее ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга, а также травма позвоночника. После оказания медицинской помощи, ее отпустили домой, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГИБДД.

Напомним, недавно в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», подъезжая к микрорайону Затон, не справился с управлением: мужчина врезался в дерево, после столкновения он с места аварии убежал, оставив следы крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU