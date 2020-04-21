2020-04-21T03:00:38+03:00
Общество

В Новосибирске двое мужчин избили битой своего начальника и отобрали у него полмиллиона рублей

Нападение было настолько внезапным, что сибиряк не узнал своего подчиненного
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двое мужчин напала на бизнесмена с битой.Двое мужчин напала на бизнесмена с битой.
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В Ленинском районе Новосибирска сибиряка избили бейсбольной битой и отобрали у него 490 тысяч рублей и телефон. Это произошло у подъезда одного из домов на улице Вертковская. После этого нападавшие убежали. Пострадавшего мужчину госпитализировали. По его словам все произошло внезапно: он не запомнил, как выглядели воры. Но полицейским это не помешало найти мужчин с битой.

— К совершению преступления причастны ранее судимый 30-летний житель Кировского района и 28-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Подозреваемые в нападении были задержаны и доставлены в полицию. Как выяснили полицейские, иностранец некоторое время назад работал у потерпевшего — индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей, и знал о том, что он носит с собой крупные суммы наличными. Злоумышленник рассказал об этом своему знакомому, вдвоем с которым они спланировали и осуществили нападение, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Оба мужчины признались в том, что сделали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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