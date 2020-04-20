«Ушел из дома в лес»: 74-летний пенсионер во второй раз за месяц пропал в Новосибирске
Волонтеры и полиция вновь ищут пропавшего новосибирского пенсионера - 74-летнего Владимира Видякина. Пожилой мужчина уже пропадал месяц назад - тогда его вернули домой -, а 18 апреля сибиряк опять ушел из дома в лес и перестал выходить на связь.
Как сообщили родственники, приметы пропавшего такие: рост170 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.
Пенсионер был одет в синюю куртку, черные ботинки, черные джинсы и синюю панаму. Мужчина носит бороду и очки.
Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU