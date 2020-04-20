«Ушел из дома в лес»: 74-летний пенсионер во второй раз за месяц пропал в Новосибирске

20 Апр 2020 2020-04-20T19:45:02+03:00

В первый раз мужчина пропал в марте.Фото предоставлено новосибирским отрядом "Лиза-Алерт"

Мужчина месяц провел дома и опять ушел в лес Академгородка

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Волонтеры и полиция вновь ищут пропавшего новосибирского пенсионера - 74-летнего Владимира Видякина. Пожилой мужчина уже пропадал месяц назад - тогда его вернули домой -, а 18 апреля сибиряк опять ушел из дома в лес и перестал выходить на связь.

Как сообщили родственники, приметы пропавшего такие: рост170 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Пенсионер был одет в синюю куртку, черные ботинки, черные джинсы и синюю панаму. Мужчина носит бороду и очки.

Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU