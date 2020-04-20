Четвертый пациент умер от коронавируса в Новосибирске: ему было всего 38 лет
Врачи сообщили об очередной смерти от коронавируса в Новосибирске. Мужчина скончался на 38 году жизни от пневмонии, болезни сопутствовали ожирение и проблемы с сердцем.
- Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность, — пояснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
По данным на 20 апреля, в Новосибирске выявлено 132 случая COVID-19 с начала вспышки заболевания. 16 пациентов уже выздоровели и были выписаны из городской инфекционной больницы №1.
В Новосибирской области под медицинским наблюдением остаются 2019 человек. На данный момент уже 10071 жителей сняты с карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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