Четвертый пациент умер от коронавируса в Новосибирске: ему было всего 38 лет

20 Апр 2020 2020-04-20T18:47:32+03:00

Мужчина страдал ожирением и диабетом, как и предыдущие жертвы

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Врачи сообщили об очередной смерти от коронавируса в Новосибирске. Мужчина скончался на 38 году жизни от пневмонии, болезни сопутствовали ожирение и проблемы с сердцем.

- Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность, — пояснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 апреля, в Новосибирске выявлено 132 случая COVID-19 с начала вспышки заболевания. 16 пациентов уже выздоровели и были выписаны из городской инфекционной больницы №1.

В Новосибирской области под медицинским наблюдением остаются 2019 человек. На данный момент уже 10071 жителей сняты с карантина.

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