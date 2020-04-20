«Это экзамен на зрелость»: Александр Карелин прокомментировал эпидемию коронавируса
Трехкратный победитель олимпийских игр, депутат Государственной Думы Александр Карелин принял участие в Sinergy Online Forum, который организовала бизнес-школа «Синергия». Темой для обсуждения стали глобальные проблемы в мировой экономике, в области спорта, которые возникли из-за коронавируса.
— Эпидемия коронавируса - это экзамен на зрелость. Она дает возможность закалиться. Ритм жизни изменился. Стал более медленный, — отметил Александр Карелин, депутат Государственной Думы.
По словам Александра Карелина, отмена олимпийских игр в Токио была правильным решением. У спортсменов есть шанс подготовиться, научиться тренироваться в неординарных условиях.
Александр Карелин принял участие в Sinergy Online Forum.17 апреля Александр Карелин принял участие в Sinergy Online Forum, организованном Школой Бизнеса Синергия , посвящённом обсуждению глобальных проблем в мировой экономике, социальной сфере, в области спорта, возникших из-за пандемии коронавируса. В работе форума приняли участие экономисты, бизнесмены, предприниматели, политические и общественные деятели.
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ИСТОЧНИК KP.RU