2020-04-20T17:08:35+03:00
Общество

В Новосибирске продавца шапок оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Попался и торговец наручными часами
Анна ПАШАГИНА
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Нарушителям грозит штраф.Нарушителям грозит штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ходе проверочных рейдов, в Новосибирске, оштрафовали продавца на рынке. Нарушителя обнаружили на одном из рынков города.

— В Новосибирске была выявлена незаконная продажа одежды, обуви, сумок, головных уборов, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Так же в одном из торговых центров в Октябрьском районе обнаружили палатку, где продавали наручные часы.

— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, — отмечают в пресс-службе.

Теперь нарушителям грозят административные штрафы.

Напомним, что рейды полиции совместно с органами власти проходят регулярно. Например, недавно оштрафовали ночной клуб. Под раздачу попали и торговцы мебелью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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