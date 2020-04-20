В Новосибирске продавца шапок оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T17:08:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе проверочных рейдов, в Новосибирске, оштрафовали продавца на рынке. Нарушителя обнаружили на одном из рынков города.

— В Новосибирске была выявлена незаконная продажа одежды, обуви, сумок, головных уборов, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Так же в одном из торговых центров в Октябрьском районе обнаружили палатку, где продавали наручные часы.

— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, — отмечают в пресс-службе.

Теперь нарушителям грозят административные штрафы.

Напомним, что рейды полиции совместно с органами власти проходят регулярно. Например, недавно оштрафовали ночной клуб. Под раздачу попали и торговцы мебелью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU