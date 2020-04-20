В Новосибирске продавца шапок оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В ходе проверочных рейдов, в Новосибирске, оштрафовали продавца на рынке. Нарушителя обнаружили на одном из рынков города.
— В Новосибирске была выявлена незаконная продажа одежды, обуви, сумок, головных уборов, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Так же в одном из торговых центров в Октябрьском районе обнаружили палатку, где продавали наручные часы.
— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, — отмечают в пресс-службе.
Теперь нарушителям грозят административные штрафы.
Напомним, что рейды полиции совместно с органами власти проходят регулярно. Например, недавно оштрафовали ночной клуб. Под раздачу попали и торговцы мебелью.
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ИСТОЧНИК KP.RU