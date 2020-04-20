2020-04-20T16:43:34+03:00
Общество

Находится в отдельной келье: кононавирусом заразился монах из Саввино-Сторожевского монастыря

Сейчас его состояние улучшается
Татьяна СОЛОВОВА
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Коронавирус добрался до монастыря. Фото: с офиуиального сайта Саввино-Сторожевского монастыря.Коронавирус добрался до монастыря. Фото: с офиуиального сайта Саввино-Сторожевского монастыря.
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Эпидемия коронавируса не обошла стороной и Саввино-Сторожевский монастырь: там опасную болезнь диагностировали у 44-летнего монаха Дмитрия Коныгина.

Сначала у иеродиакона поднялась температура и началось легкое недомогание. В монастырь вызвали скорую, взяли у Дмитрия Коныгина анализы. Увы, врачи подтвердили, что у него - Covid-19.

Сейчас могах находится в отдельной келье:

- Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться. Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, – передает kp.ru рассказ иеродиакона Дмитрия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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