2020-04-20T16:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В России коронавирусом болеют 44-летние, а в Китае - старики

Вице-премьер Голикова назвала средний возраст заразившихся россиян
Татьяна СОЛОВОВА
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Болезнь в России зачастую выбирает людей среднего возраста.Болезнь в России зачастую выбирает людей среднего возраста.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 20 апреля, на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний возраст россиян, заболевших коронавирусом. Оказывается, в отличи от Китая, где опасной болезниью чаще всего заражались пожилые люди, в России диагноз чаще ставят людям намного моложе. Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47 лет - для женщин и 44 года - для мужчин.

- Доля заболевших старше 65 лет составила 15,5%: это ниже, чем в других странах. Это связано с тем, что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан, передает kp.ru слова Татьяны Голиковой.

Детей среди заболевших еще в два раза меньше - 7,6% от общнго количества зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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