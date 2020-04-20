В России коронавирусом болеют 44-летние, а в Китае - старики

20 Апр 2020 2020-04-20T16:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 апреля, на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний возраст россиян, заболевших коронавирусом. Оказывается, в отличи от Китая, где опасной болезниью чаще всего заражались пожилые люди, в России диагноз чаще ставят людям намного моложе. Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47 лет - для женщин и 44 года - для мужчин.

- Доля заболевших старше 65 лет составила 15,5%: это ниже, чем в других странах. Это связано с тем, что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан, передает kp.ru слова Татьяны Голиковой.

Детей среди заболевших еще в два раза меньше - 7,6% от общнго количества зараженных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом

Пожилые люди в больницы с коронавирусом попадают реже, чем в других странах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU