Полиция проверит жениха-наркомана после угроз девушке, защитившей его невесту

20 Апр 2020 2020-04-20T15:45:16+03:00

Возможно, его накажут и за нарушение карантина

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Полиция поможет сибирячке, которая защитила невесту от жениха-наркомана. Напомним, во время отдыха во Въетнаме новосибирец избил свою девушку, и она попросила помощи у знакомой. Сибирячка помогла, и жениху пострадавшую невесту не выдала. Он улетел в Новосибирск один, а потом в адрес спасительницы посыпались угрозы от парня: сибиряк пообещал расправиться с ней.

Теперь в эту историю вмешалась полиция:

- В настоящее время по заявлению проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

КП-Новосибирск обязательно будет следить за ходом расследования.

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Девушка нажила себе врага на отдыхе во Вьетнаме: она спрятала в своей квартире избитую женихом невесту. С тех пор ей поступают угрозы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU