Дорога без ям и колеи: Бердское шоссе отремонтируют в этом году

20 Апр 2020 2020-04-20T15:12:43+03:00

Впервые в этом году дорожная служба использует суперасфальтобетон. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

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В 2020 году будут отремонтированы все проблемные участки Бердского шоссе — основные работы уже начались. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работу на одном из трех ремонтируемых участков Бердского шоссе - между остановками «Матвеевка» и «Поселок РМЗ».

— Последний раз капремонт шоссе проводился в 2012 году. На участке поселок РМЗ — Матвеевка нет ям или рытвин, но очень высокая колейность. Сейчас дорожники убирают ее всеми силами. Погодные условия сейчас замечательные — мы планируем укладывать асфальт и ночью, чтобы не мешать днем автомобилистам, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Первый заместитель гендиректора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов отметил, что менее чем за неделю дорожники отфрезеровали четвертую часть дорожного полотна. Осталась укладка выравнивающего слоя и нанесение тонкослойного покрытия.

— В этом году теплая весна позволила начать работы намного раньше. В планах сдать объект досрочно. Уже в середине мая начнем укладывать асфальт. Впервые в этом году используем суперасфальтобетон. Для Новосибирска это, с одной стороны, новшество, с другой — доработанные старые технологии по укладке щебнемастичного асфальтобетона, — рассказал Дмитрий Харланов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что работы на всех объектах должны вестись непрерывно.

-После первого этапа ремонтного процесса — фрезеровки — нельзя оставлять участок, чтобы его не размыли дожди. Будем как можно быстрее укладывать асфальт, двигаться последовательно, — отметил Анатолий Локоть.

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