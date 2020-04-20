Новосибирские молодогвардейцы стали донорами крови

20 Апр 2020 2020-04-20T13:42:52+03:00

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников - Национальный день донора

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В этом году пандемия коронавируса обескровила донорские службы - крови не хватает. Прекратились регулярные выезды донорских служб на предприятия и в вузы, не так активно люди приходят на станции переливания крови.

Чтобы исправить ситуацию и помочь нуждающимся, добровольцы регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» в очередной раз стали донорами. Кроме этого, молодогвардейцы обратились с призывом сдать кровь ко всем неравнодушным жителям города, у кого есть такая возможность.

- МГЕР старается постоянно проводить благотворительные акции. В Национальный день донора мы решили напомнить землякам об огромном значении донорства. Особенно сейчас, в период пандемии, когда крайне важно восполнить недостаток крови и ее компонентов, - говорит руководитель областной МГЕР Александр Лавренчук.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

К молодогвардейцам присоединился депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев, уже не первый раз участвующий в таких акциях.

- Донорскую кровь нельзя ничем заменить или создать искусственным путем. Сдать кровь - простая, но зато конкретная помощь. Тем более сейчас, когда так важно не допустить дефицита донорской крови, - отметил Игорь Атякшев.

Напомним, для того чтобы стать донором, нужно быть совершеннолетним, весить больше 50 килограммов и иметь хорошее здоровье. Перед сдачей крови потенциального донора тщательно обследуют: берут анализы и изучают анкету.