Не надо подрабатывать репетитором: названы регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T12:14:49+03:00

А еще рассказали, насколько заработок начинающих педагогов вырос за год

Изменить размер текста: A A

В Росстате назвали регионы, где молодые учителя получаю хорошо. Также посчитали насколько выросла заработок молодого специалиста за последний год. Как оказалось в среднем эта цифра составила — 5 тысяч рублей: учителя в возрасте от 22 до 24 лет получали 27,3 тысячи рублей, а годом ранее этот показатель был примерно 22,2 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Рейтинг регионов с высокими зарплатами:

Сахалинская область — 70,1 тыс. руб.

Ненецкий АО — 54,5 тыс.руб.

Чукотский АО — 46,3 тыс.руб.

Магаданская область — 46,2 тыс.руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,7 тыс.руб.

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:

Калмыкия — 11,3 тыс.руб.

Смоленская область -13,5 тыс.руб.

Адыгея -13,8 тыс.руб.

Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.

Республика Марий Эл — 16,7 тыс.руб.

По мнению Президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, в последние годы ситуация с выплатами улучшается.

— Молодые учителя — низкооплачиваемые специалисты. Они вынуждены подрабатывать репетиторами или брать больше часов. Сами понимаете, это достаточно напряженно. Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от местного бюджета, смогут ли в том или ином регионе дать надбавки, — комментирует NEWS.ru комментирует Сергей Комков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU