Не надо подрабатывать репетитором: названы регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
В Росстате назвали регионы, где молодые учителя получаю хорошо. Также посчитали насколько выросла заработок молодого специалиста за последний год. Как оказалось в среднем эта цифра составила — 5 тысяч рублей: учителя в возрасте от 22 до 24 лет получали 27,3 тысячи рублей, а годом ранее этот показатель был примерно 22,2 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.
Рейтинг регионов с высокими зарплатами:
Сахалинская область — 70,1 тыс. руб.
Ненецкий АО — 54,5 тыс.руб.
Чукотский АО — 46,3 тыс.руб.
Магаданская область — 46,2 тыс.руб.
Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,7 тыс.руб.
Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:
Калмыкия — 11,3 тыс.руб.
Смоленская область -13,5 тыс.руб.
Адыгея -13,8 тыс.руб.
Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.
Республика Марий Эл — 16,7 тыс.руб.
По мнению Президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, в последние годы ситуация с выплатами улучшается.
— Молодые учителя — низкооплачиваемые специалисты. Они вынуждены подрабатывать репетиторами или брать больше часов. Сами понимаете, это достаточно напряженно. Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от местного бюджета, смогут ли в том или ином регионе дать надбавки, — комментирует NEWS.ru комментирует Сергей Комков.
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ИСТОЧНИК KP.RU