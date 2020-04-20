2020-04-20T11:34:37+03:00
Происшествия

Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, в минувшие выходные в Новосибирске было зарегистрировано несколько попыток кражи
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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17 апреля в 2.34 охранная сигнализация сработала в магазине на улице Колхидской в Ленинском районе. Ближайший экипаж ГБР получил сигнал тревоги и прибыл на место происшествия спустя одну минуту. Бойцами была обнаружена разбитая стеклянная витрина, ведущая в отдел по продаже сигарет. В ходе дальнейшего осмотра с участием ответственных лиц было установлено, что кражу товаров из магазина злоумышленники совершить не успели - их спугнул оперативно подъехавший экипаж ГБР.

18 апреля в 19.45 в магазине одежды на улице Черемушной в Бердске продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, заметив, что посетитель пытается вынести из отдела неоплаченный предмет одежды. Сотрудники сами остановили посетителя и отобрали украденный товар. Подъехавшие через несколько минут бойцы ГБР уточнили у собственника необходимость вызова полиции и, получив отказ, отпустили воришку.

18 апреля в 22.38 кнопка тревожной сигнализации была нажата в супермаркете на улице Гоголя в Центральном районе. Как выяснилось, продавцы заметили, что молодой человек пытается пронести продукты мимо касс, без оплаты. Будучи задержанным бойцами ГБР, парень оплатил товар, после чего был отпущен.

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Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные
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