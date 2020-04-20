2020-04-20T11:01:38+03:00
Общество

«Туши быстрее, держи детей»: в Новосибирске чуть не сгорели таунхаусы

Кто-то поджег сухую траву, а ветер понес огонь туда, где живут люди
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске пожар чуть не уничтожил поселок с таунхаусами. Фото: Ангелина ФедюкинаВ Новосибирске пожар чуть не уничтожил поселок с таунхаусами. Фото: Ангелина Федюкина
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В микрорайоне «Красная горка» чуть не произошла трагедия. Там чуть не сгорел поселок с таунхаусами. Он близко подошел к забору с домами. Причина пожара - кто-то поджег сухую тарву.

— Из-за сильного ветра все полыхнуло за 10 минут. В какой-то момент огонь начал просачиваться под забором. Напуганные люди выбежали и начали из шлангов тушить пожар, — рассказала КП-Новосибирск Ангелина Федюкина. — Мы испугались, что рванет газовая колонка, пожар очень близко к ней подошел. Пока мы тушили возле забора, были слышны крики из дома, к которому огонь подошел вплотную: «Туши быстрее. Держи детей».

Ангелина признается, что за шесть лет, что она живет рядом с таунхаусами, такой пожар здесь видит впервые. Говорит, тушили всем, что попадалось под руку: лопатами, землей и даже собственные ноги пустили вход, огонь пытались затоптать.

Людям удалось справиться с огнем. На том месте, где бушевал пожар осталось черное выжженное поле.

В МЧС по Новосибирской области обратились к новосибирцам, чтобы они не жгли сухую траву, а собирали ее в мешки, а еще на всякий случай запаслись огнетушителем. Это совет для тех, кто живет в частном секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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