Новосибирцам убрали скоростные ограничения на домашнем интернете

20 Апр 2020 2020-04-20T10:44:47+03:00

МТС сняли скоростные ограничения для абонентов услуги «Домашний интернет» по технологии «FTTB Ethernet». Вне зависимости от тарифного плана всем абонентам будет доступна скорость фиксированного интернета до 100 Мбит/с круглосуточно

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Увеличение скорости коснулось 30 действующих тарифов, к которым подключены более 60 процентов абонентской базы в Новосибирске, Академгородке, Бердске, Искитиме и Оби. Воспользоваться интернетом на высоких скоростях смогут и студенты самых крупных ВУЗов Новосибирска: … Государственного Университета, Сельскохозяйственной академии, Медицинской академии, училища искусств, политехнического колледжа и других. К фиксированному интернету подключены как учебные заведения, так и студенческие общежития.

- Во время самоизоляции интернет - единственная связь с внешним миром. Сегодня люди удаленно работают, учатся, смотрят онлайн курсы, проводят видеоконференции. К домашней WI-FI-сети может одновременно подключаться до пяти устройств. И мы, как телеком-оператор, готовы предоставить клиенту максимально качественные условия работы в интернете, чтобы все наши клиенты могли пользоваться фиксированным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Им не придется ничего подключать и доплачивать – настройки включены автоматически, - рассказал директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.