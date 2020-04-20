2020-04-20T10:44:47+03:00
Умные вещи

Новосибирцам убрали скоростные ограничения на домашнем интернете

МТС сняли скоростные ограничения для абонентов услуги «Домашний интернет» по технологии «FTTB Ethernet». Вне зависимости от тарифного плана всем абонентам будет доступна скорость фиксированного интернета до 100 Мбит/с круглосуточно
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Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь»Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь»
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Увеличение скорости коснулось 30 действующих тарифов, к которым подключены более 60 процентов абонентской базы в Новосибирске, Академгородке, Бердске, Искитиме и Оби. Воспользоваться интернетом на высоких скоростях смогут и студенты самых крупных ВУЗов Новосибирска: … Государственного Университета, Сельскохозяйственной академии, Медицинской академии, училища искусств, политехнического колледжа и других. К фиксированному интернету подключены как учебные заведения, так и студенческие общежития.

- Во время самоизоляции интернет - единственная связь с внешним миром. Сегодня люди удаленно работают, учатся, смотрят онлайн курсы, проводят видеоконференции. К домашней WI-FI-сети может одновременно подключаться до пяти устройств. И мы, как телеком-оператор, готовы предоставить клиенту максимально качественные условия работы в интернете, чтобы все наши клиенты могли пользоваться фиксированным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Им не придется ничего подключать и доплачивать – настройки включены автоматически, - рассказал директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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