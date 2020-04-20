«Там рядом газопровод»: под Новосибирском сгорела дача, машина и катер
В понедельник, 20 апреля, в дачном поселке Кудряшовский произошел крупный пожар. Там огонь уничтожил дом, надворные постройки, машину и катер. Пожарные успели спасти остальные дома. На одном из строений, расположенных рядом, оплавился сайдинг. Среди людей пострадавших нет.
Также огонь уничтожил машину и катер. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
— Тушение осложнялось наличием магистральной трубы газопровода, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Еще два газовых баллона, находящихся внутри дома, пожарные своевременно охладили при помощи воды и не допустили возможного осложнения ситуации, рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области
Рядом с домом проходил газопровод. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
Пожар был настолько сильным, что его одновременно тушили из шести стволов. Также к дому приехали сотрудники газовой службы, врачи «скорой» и полицейские. Причину предстоит выяснить дознавателям.
Под Новосибирском рядом с газопроводом сгорела дача, машина и катер.
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