«Готов лететь в любой город, лишь бы вернуться»: на вывозной рейс из Вьетнама до Новосибирска просились жители Москвы, но их не пустили

20 Апр 2020 2020-04-20T11:06:55+03:00

В последний момент на борт кроме новосибирцев взяли жителей Томска, Кемерова и Алтая

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В понедельник, 20 апреля, в Новосибирск прилетит рейс № 5784 из Вьетнама. Изначально борт предназначался только для жителей Новосибирской области, но позже Консульство России во Вьетнаме сообщило в «Facebook», что на этом же самолете смогут улететь домой и те, кто живет в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Но вместо радости под постом люди начали писать гневные комментарии.

— Вы накануне ночью сообщаете! Все рассчитано на то, чтобы человек, который лег спать в 10 вечера и проснулся в 7 утра, просто физически не смог успеть на самолет в 9:05! — возмущались люди.

Оказалось, что на борт хотели попасть и жители западной части России.

Илья большую часть времени проводит в Москве, а сам из Нижнего Новгорода. Он готов был лететь в Сибирь, лишь бы вернуться в страну. Таких, как он, сотни, признается молодой человек.

— Меня бы в любом случае не посадили в самолет. Я покупал билет на 26 марта, но его отменили. Сейчас во Вьетнаме карантин. Тут полно людей, которые хотят улететь домой, — рассказал КП-Новосибирск Илья.

С сибиряками борт прилетит уже в 18.30 по местному времени. Во Вьетнаме он задержался на полтора часа, возможно, там ждали тех, кто успел прочитать сообщение и добраться до аэропорта. В «S7» КП-Новосибирск оперативно не смогли прокомментировать причину задержки.

Сколько же Илье еще придется ждать своего самолета, неизвестно. Но в посольстве после отправки рейса в Новосибирск, сообщили, что во Вьетнаме продолжают оставаться как жители Сибирского Федерального округа, так и других регионов России. Работа по вывозу россиян на родину продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU