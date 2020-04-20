2020-04-20T11:06:55+03:00
Общество

«Готов лететь в любой город, лишь бы вернуться»: на вывозной рейс из Вьетнама до Новосибирска просились жители Москвы, но их не пустили

В последний момент на борт кроме новосибирцев взяли жителей Томска, Кемерова и Алтая
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Туристы из разных регионов России, застрявшие Вьетнаме, прилетят в Новосибирск.Туристы из разных регионов России, застрявшие Вьетнаме, прилетят в Новосибирск.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 апреля, в Новосибирск прилетит рейс № 5784 из Вьетнама. Изначально борт предназначался только для жителей Новосибирской области, но позже Консульство России во Вьетнаме сообщило в «Facebook», что на этом же самолете смогут улететь домой и те, кто живет в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Но вместо радости под постом люди начали писать гневные комментарии.

— Вы накануне ночью сообщаете! Все рассчитано на то, чтобы человек, который лег спать в 10 вечера и проснулся в 7 утра, просто физически не смог успеть на самолет в 9:05! — возмущались люди.

Оказалось, что на борт хотели попасть и жители западной части России.

Илья большую часть времени проводит в Москве, а сам из Нижнего Новгорода. Он готов был лететь в Сибирь, лишь бы вернуться в страну. Таких, как он, сотни, признается молодой человек.

— Меня бы в любом случае не посадили в самолет. Я покупал билет на 26 марта, но его отменили. Сейчас во Вьетнаме карантин. Тут полно людей, которые хотят улететь домой, — рассказал КП-Новосибирск Илья.

С сибиряками борт прилетит уже в 18.30 по местному времени. Во Вьетнаме он задержался на полтора часа, возможно, там ждали тех, кто успел прочитать сообщение и добраться до аэропорта. В «S7» КП-Новосибирск оперативно не смогли прокомментировать причину задержки.

Сколько же Илье еще придется ждать своего самолета, неизвестно. Но в посольстве после отправки рейса в Новосибирск, сообщили, что во Вьетнаме продолжают оставаться как жители Сибирского Федерального округа, так и других регионов России. Работа по вывозу россиян на родину продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не надо подрабатывать репетитором: названы регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
Тест на коронавирус в Новосибирске: где можно сдать, как проходить и сколько стоит
Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные
В Новосибирске прокуратура потребовала заблокировать фейковые ролики про коронавирус
«Туши быстрее, держи детей»: в Новосибирске чуть не сгорели таунхаусы
Новосибирцам убрали скоростные ограничения на домашнем интернете
Губернатор Андрей Травников: «Ужесточать режим самоизоляции не будем»
«Там рядом газопровод»: под Новосибирском сгорела дача, машина и катер
«Готов лететь в любой город, лишь бы вернуться»: на вывозной рейс из Вьетнама до Новосибирска просились жители Москвы, но их не пустили
«Ростелеком» провел для новосибирских пенсионеров вебинар «Оставайтесь дома»
Сибирячка похитила больше миллиона рублей, обещая скидку на авиабилеты
«Малыш скулит и дрожит»: крохотного щенка оторвали от мамы и выкинули в мусорное ведро
«Не хотел уходить, сопротивлялся»: пьяного мужчину в маске силой сняли с поезда
Над Новосибирском пролетят Лириды: когда и во сколько можно увидеть звездный дождь с балкона
«Не отвечает на звонки»: в Новосибирске ищут женщину с фиолетовыми волосами
Стала известна судьба пожилой сибирячки, которая ушла из больницы
Программа лояльности от АО «БАНК ДОМ.РФ»: ипотека под 6,5 %
«Двое — из Москвы и Сочи, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 24 больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В чем смысл Пасхи и слов «Христос Воскрес!»
«Папа приехал из Новосибирска»: на Алтае коронавирусом заболела семья с детьми
«Мамы с колясками вышли поглазеть»: в Новосибирске загорелась крыша частного дома
«Не пытайтесь перейти границу»: китайцев, прилетевших в Читу из Новосибирска, отправили в обсерватор