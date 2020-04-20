«Ростелеком» провел для новосибирских пенсионеров вебинар «Оставайтесь дома»

20 Апр 2020 2020-04-20T08:40:37+03:00

«Ростелеком» научил пенсионеров грамотно пользоваться онлайн-сервисами для того, чтобы в период самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции они свели к минимуму офлайн-активность.

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Слушателями вебинара «Оставайтесь дома» стали пожилые люди, которые уже освоили первоначальные навыки работы с компьютером на предыдущих занятиях.

На уроке ученики узнали о том, как правильно заказывать продукты на дом, на каких сайтах сравнивать цены на лекарства и где оплачивать услуги ЖКХ. Волонтеры компании также рассказали пенсионерам о дистанционной записи к врачам через портал госуслуг.

Отдельное внимание на занятии уделили теме безопасности - как в интернете, так и в обычной жизни. Мошенники уже активизировались в связи с пандемией: предлагают купить онлайн экспресс-тесты и таблетки от новой болезни.

- Мы еще раз хотели напомнить пенсионерам о том, что подобные заявления нужно проверять и не попадаться на пустые обещания. Нужно знать, что доверять можно только официальным сообщениям. Если есть подозрение на обман, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, - уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Онлайн-уроки для пенсионеров в Новосибирске стартовали осенью прошлого года. За это время ученики узнали о том, как пользоваться видеозвонками, научились общаться в чатах и обсудили правила поведения в сети. Занятия проходят в том числе по программе «Азбука интернета», которая разработана «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России для обучения людей старшего поколения.