2020-04-20T08:40:37+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» провел для новосибирских пенсионеров вебинар «Оставайтесь дома»

«Ростелеком» научил пенсионеров грамотно пользоваться онлайн-сервисами для того, чтобы в период самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции они свели к минимуму офлайн-активность.
Поделиться:
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
Изменить размер текста:

Слушателями вебинара «Оставайтесь дома» стали пожилые люди, которые уже освоили первоначальные навыки работы с компьютером на предыдущих занятиях.

На уроке ученики узнали о том, как правильно заказывать продукты на дом, на каких сайтах сравнивать цены на лекарства и где оплачивать услуги ЖКХ. Волонтеры компании также рассказали пенсионерам о дистанционной записи к врачам через портал госуслуг.

Отдельное внимание на занятии уделили теме безопасности - как в интернете, так и в обычной жизни. Мошенники уже активизировались в связи с пандемией: предлагают купить онлайн экспресс-тесты и таблетки от новой болезни.

- Мы еще раз хотели напомнить пенсионерам о том, что подобные заявления нужно проверять и не попадаться на пустые обещания. Нужно знать, что доверять можно только официальным сообщениям. Если есть подозрение на обман, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, - уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Онлайн-уроки для пенсионеров в Новосибирске стартовали осенью прошлого года. За это время ученики узнали о том, как пользоваться видеозвонками, научились общаться в чатах и обсудили правила поведения в сети. Занятия проходят в том числе по программе «Азбука интернета», которая разработана «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России для обучения людей старшего поколения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» провел для новосибирских пенсионеров вебинар «Оставайтесь дома»
Сибирячка похитила больше миллиона рублей, обещая скидку на авиабилеты
«Малыш скулит и дрожит»: крохотного щенка оторвали от мамы и выкинули в мусорное ведро
«Не хотел уходить, сопротивлялся»: пьяного мужчину в маске силой сняли с поезда
Над Новосибирском пролетят Лириды: когда и во сколько можно увидеть звездный дождь с балкона
«Не отвечает на звонки»: в Новосибирске ищут женщину с фиолетовыми волосами
Стала известна судьба пожилой сибирячки, которая ушла из больницы
Программа лояльности от АО «БАНК ДОМ.РФ»: ипотека под 6,5 %
«Двое — из Москвы и Сочи, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 24 больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В чем смысл Пасхи и слов «Христос Воскрес!»
«Папа приехал из Новосибирска»: на Алтае коронавирусом заболела семья с детьми
«Мамы с колясками вышли поглазеть»: в Новосибирске загорелась крыша частного дома
«Не пытайтесь перейти границу»: китайцев, прилетевших в Читу из Новосибирска, отправили в обсерватор