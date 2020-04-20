Сибирячка похитила больше миллиона рублей, обещая скидку на авиабилеты
В Новосибирске отправят под суд женщину, которая обманула путешественников. Она обещала им дешевые билеты, но в итоге люди никуда не летели и денег назад не получали. Всего она так выманила больше миллиона рублей.
— Женщина раньше работала в организации по продажам билетов и помогала купить билеты по скидке. Но на том, что тогда она делала честным путем, позже решила подзаработать нелегально. К ней советовали обращаться люди, которым раньше она помогла с покупкой, — объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мошенница продавала путешественникам билеты за 6-7 тысяч рублей. Но за день до «вылета» она звонила клиентам и говорила, что самолет отменили, а деньги за билет вернет позже. Деньги не приходили, и обманутые сибиряки обратились в полицию.
— Всего женщина обманула 23 жителей Новосибирска, причинив им ущерб в 1 миллион 227 тысяч рублей. Деньги она потратила на свои нужды, — рассказали в ведомстве.
Сибирячку обвинили в преступлении по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Ее уголовное дело направили в Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU