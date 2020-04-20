«Малыш скулит и дрожит»: крохотного щенка оторвали от мамы и выкинули в мусорное ведро

20 Апр 2020 2020-04-20T08:07:31+03:00

В нем его подкинули волонтерам

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В новосибирский приют для бездомных животных неизвестный подкинул грязное мусорное ведро, в котором скулил щенок, а еще то ли от холода, то ли от страха маленькое животное дрожало.

— Сезон подкидышей открыт! Люди без чести, без совести, сердца и разума подкинули нам сегодня этого малыша. Подкинули, как мусор в грязном мусорном ведре. Это мальчик, ему примерно месяц, и он явно был домашним, — рассказали возмущенные волонтеры.

Активисты рассказывают, что щенок напуган, видно, что его оторвали от мамы. Они говорят, что малышу в приюте находится опасно, ему срочно нужен дом.

Кстати, бедолагу назвали Крошем.

Если вам приглянулся щенок по кличке Крош, или вы хотите помочь ему кормом, звоните по телефону: 8 — 923 — 245 — 65 — 46.

В Новосибирске крохотного щенка оторвали от мамы и выкинули в мусорном ведре.

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ИСТОЧНИК KP.RU