«Не хотел уходить, сопротивлялся»: пьяного мужчину в маске силой сняли с поезда
В Барабинске полицейские сняли с поезда «Москва-Чита пьяного мужчину. По словам проводника и пассажиров, мужчина вел себя неадекватно: пил спиртное и шумел. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
— Начальник поезда принял решение высадить шумного пассажира, вызвал наряд полиции, но мужчина не соглашался уходить. Тогда полицейские применили силу, чтобы вывести пассажира, — рассказали в ведомстве. — В присутствии понятых от предложенного сотрудниками полиции медицинского освидетельствования отказался.
Уже в отделе полицейские забеспокоились, что мужчине стало плохо. Его осмотрел медик: измерил температуру и давление.
Теперь 45-летнему мужчине предстоит ответить по двум статья административного кодекса: «Мелкое хулиганство» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».
Под Новосибирском пьяного пассажира в маске силой сняли с поезда.
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