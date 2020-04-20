2020-04-20T07:28:54+03:00
Общество

«Не хотел уходить, сопротивлялся»: пьяного мужчину в маске силой сняли с поезда

В отделе полиции ему вдруг стало плохо, медики измерили ему температуру и измерили давление
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пьяного пассажира сняли с поезда, потом ему стало плохо. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФОПьяного пассажира сняли с поезда, потом ему стало плохо. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО
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В Барабинске полицейские сняли с поезда «Москва-Чита пьяного мужчину. По словам проводника и пассажиров, мужчина вел себя неадекватно: пил спиртное и шумел. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

— Начальник поезда принял решение высадить шумного пассажира, вызвал наряд полиции, но мужчина не соглашался уходить. Тогда полицейские применили силу, чтобы вывести пассажира, — рассказали в ведомстве. — В присутствии понятых от предложенного сотрудниками полиции медицинского освидетельствования отказался.

Уже в отделе полицейские забеспокоились, что мужчине стало плохо. Его осмотрел медик: измерил температуру и давление.

Теперь 45-летнему мужчине предстоит ответить по двум статья административного кодекса: «Мелкое хулиганство» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».

Под Новосибирском пьяного пассажира в маске силой сняли с поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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