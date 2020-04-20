Над Новосибирском пролетят Лириды: когда и во сколько можно увидеть звездный дождь с балкона

20 Апр 2020 2020-04-20T07:31:21+03:00

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Новосибирцы с собственного балкона смогут наблюдать уникальное природное — Лириды. Если в двух словах, то это яркий звездный дождь. Его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как рассказали специалисты новосибирского мобильного планетария «Звезда», метеорный дождь начался еще 16 апреля, но пока его видно слабо.

— Пик активности наступит в ночь с 22 на 23 апреля и продлится несколько часов. Наблюдатели невооруженным глазом смогут увидеть 18 метеоров в час. Лучше всего дождаться полуночи или последнего часа перед навигационными сумерками, 3:30-4:30 утра, тогда все будет видно очень хорошо, — сообщили в планетарии.

Новосибирцы смогут не только увидеть «звездный дождь», но и сфотографировать его: по сравнению с другими метеорными потоками Лириды очень яркие, говорят астрономы. А в этом году 22-23 апреля Луна будет в фазе новолуния, и ее свет не помешает наблюдению за звездопадом.

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ИСТОЧНИК KP.RU