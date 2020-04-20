2020-04-20T06:37:28+03:00
Общество

«Не отвечает на звонки»: в Новосибирске ищут женщину с фиолетовыми волосами

Она пропала три недели назад, известно, что раньше уходила из семьи
Надежда РЫЖКИНА
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Родные говорят,что сейчас у женщины волосы прокрашены в темно-баклажановый цвет. Фото: «Лиза Алерт»Родные говорят,что сейчас у женщины волосы прокрашены в темно-баклажановый цвет. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 40-летнюю Богдану Александровну Ражеву. Он ушла из дома 30 марта и с тех пор о ней ничего не слышно.

— К нам обратились родственники пропавшей. Женщина не раз уходила из семьи, жила отдельно, родные и близкие не знали о подробностях ее жизни, но она всегда отвечала на телефонные звонки. В этом случае она ушла рано утром из дома, куда — абсолютно неизвестно. Ее телефон недоступен, в соцсети она не заходит. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к нам. Мы разместили в интернете ориентировку, ждем свидетельств. Возможно, женщина сама увидит и выйдет с родными на связь, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Богданы – 165 сантиметров, худощавое телосложение. Ее волосы окрашены в темно-баклажановый цвет, глаза голубые. Когда ушла из дома, была одета в темно-синее драповое пальто с капюшоном, синие джинсы, черные лакированные полуботинки и темно-бежевую вязаную шапку. С собой взяла рюкзак.

Если вы знаете, где находится Богдана Александровна Ражева, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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