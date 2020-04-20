2020-04-20T06:18:09+03:00
Общество

Стала известна судьба пожилой сибирячки, которая ушла из больницы

Ее должны были забрать родные, которых бабушка не дождалась
Надежда РЫЖКИНА
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73-летняя женщина нашлась в Новосибирске. Фото: «Лиза Алерт»73-летняя женщина нашлась в Новосибирске. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли 73-летнюю пенсионерку, которая пропала из больницы.

— Помогли найти неравнодушные люди. Оказалось, что женщина ушла в другую больницу. Ее узнали по фотографии и сообщили нам. Полицейские проверили информацию — им подтвердили, что это именно наша пропавшая. У бабушки почему-то не оказалось с собой документов, удостоверяющих личность, хотя они были при ней в момент пропажи. Возможно, она их потеряла, с этим будем разбираться отдельно. С бабушкой все в порядке, жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, в четверг, 16 апреля, пожилую сибирячку госпитализировали в больницу Новосибирска. Врачи обследовали ее, но диагноз не подтвердился и показаний к госпитализации не было. Бабушка успела уйти еще до того, как родные приехали забрать ее домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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