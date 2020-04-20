Стала известна судьба пожилой сибирячки, которая ушла из больницы
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли 73-летнюю пенсионерку, которая пропала из больницы.
— Помогли найти неравнодушные люди. Оказалось, что женщина ушла в другую больницу. Ее узнали по фотографии и сообщили нам. Полицейские проверили информацию — им подтвердили, что это именно наша пропавшая. У бабушки почему-то не оказалось с собой документов, удостоверяющих личность, хотя они были при ней в момент пропажи. Возможно, она их потеряла, с этим будем разбираться отдельно. С бабушкой все в порядке, жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Напомним, в четверг, 16 апреля, пожилую сибирячку госпитализировали в больницу Новосибирска. Врачи обследовали ее, но диагноз не подтвердился и показаний к госпитализации не было. Бабушка успела уйти еще до того, как родные приехали забрать ее домой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ждала, пока родные заберут»: в Новосибирске из больницы пропала пожилая женщина
В медучреждение ее привезли врачи «скорой», но диагноз не подтвердился, и сибирячке разрешили вернуться домой (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU