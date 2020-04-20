2020-04-20T06:30:37+03:00
Недвижимость

Программа лояльности от АО «БАНК ДОМ.РФ»: ипотека под 6,5 %

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 6,5 % годовых
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Фото предоставлено отделом продаж строительной компании «Акация».Фото предоставлено отделом продаж строительной компании «Акация».
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20 апреля АО «Банк ДОМ.РФ» предложил новые выгодные условия по ипотеке для застройщиков. Теперь покупатели квартир дома «Акация на Красногорской» и ЖК «Акация на Ватутина» могут воспользоваться специальным предложением.

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 6,5 % годовых. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Кредит выдается на срок до 20 лет.

Воспользовавшись специальным предложением от АО «Банк ДОМ.РФ», первоначальный взнос за квартиру-студию 21 кв.м в ЖК «Акация на Ватутина» составит 290 000 рублей, а ежемесячный платеж – 8760 рублей. Не менее привлекательные условия покупки квартиры «Акация на Красногорской»: первоначальный взнос – 350 000 рублей, платеж каждый месяц – 10 440 рублей.

НАША СПРАВКА

«Акация» — новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщика два проекта в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина» и 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект находится в разработке.

Отдел продаж строительной компании «Акация»:

тел. +7 (383) 258-77-44

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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