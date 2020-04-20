2020-04-20T06:07:48+03:00
Общество

«Двое — из Москвы и Сочи, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 24 больных коронавирусом

Двое из них — дети, об этом сообщили в оперштабе
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области выявили еще 24 больных коронавирусом.В Новосибирской области выявили еще 24 больных коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 20 апреля, стало известно еще о 24 заболевших коронавирусом. Двое из них — дети.

— Двое вернулись из Москвы и Сочи. Семнадцать человек общались с теми, кто уже болел коронавирусом или с ними контактировал. Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — рассказали в оперштабе.

На сегодня в Новосибирской области общее количество зараженных коронавирусом — 132 человека. Из них 16 человек выздоровели, а трое скончались. Среди больных коронавирусом — пять детей.

Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.

С понедельника пациентов с подозрением на коронавирус начнет принимать больница №11. Ее перепрофилировали под инфекционный госпиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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