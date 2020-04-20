2020-04-20T05:16:25+03:00
Общество

«Папа приехал из Новосибирска»: на Алтае коронавирусом заболела семья с детьми

Их всех госпитализировали
Ульяна ДЖАНКОВА
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На Алтае коронавирусом заболела вся семья после того, папа вернулся из Новосибирска.На Алтае коронавирусом заболела вся семья после того, папа вернулся из Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В республике Алтай коронавирус диагностировали у семьи из четырех человек. Это произошло в воскресенье, 19 апреля. Известно, что глава семьи — 32-летний мужчина — накануне вернулся из Новосибирска. Об этом сообщили в оперштабе республики Алтай.

— Он почувствовал недомогание: температура, кашель, ломота в теле, позднее такие же симптомы возникли у его супруги и детей. Они вызвали врачей «скорой». Тест на коронавирус показал положительный результат, — рассказали в оперштабе.

Сейчас семья госпитализирована в специализированный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сообщают, что их самочувствие удовлетворительное.

Республика Алтай — стал последним регионам, где обнаружили коронавирус. Первым заболевшим стала местная жительница. Она почувствовала себя плохо после того, как к ней приезжали родные из соседнего региона.

Напомним, в Новосибирской области на данный момент 108 больных коронавирусом. Трое из них умерли, 16 — выздоровели. Среди заболевших — трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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