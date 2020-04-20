«Мамы с колясками вышли поглазеть»: в Новосибирске загорелась крыша частного дома
На Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске загорелся частный дом. Огонь вспыхнул на улице Чигорина около девяти часов вечера в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Как рассказали очевидцы, сначала загорелась крыша, а потом огонь охватил весь дом. Но пожарные приехали быстро и потушили огонь. Благодаря этому он не перекинулся на рядом стоящие дома. Пострадавших в огне нет.
— Сообщение о пожаре поступило в 20:34, что в Кировском районе горит кровля частного дома. В 21:24 огонь был полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На прошедших выходных в Новосибирске произошло сразу несколько крупных палов травы. В нескольких случаях огонь близко подошел к жилым домам и чуть было их не уничтожил.
В МЧС по Новосибирской области предупреждают, что из-за теплой погоды и ветра огонь трудно контролировать, он быстро может превратиться в большой пожар.
— Призываем вас не поджигать сухую траву, а вместо этого — косить ее. Не бросайте на землю горящие спички и окурки, не разводите костры в сухую и ветреную погоду и не давайте детям играть с огнеопасными предметами, — передают спасатели.
Пожар на улице Чигорина.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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