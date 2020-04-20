«Не пытайтесь перейти границу»: китайцев, прилетевших в Читу из Новосибирска, отправили в обсерватор
Девять граждан Китая, прилетевших из Новосибирска в Читу, отправили в обсерватор. Там им предстоит провести две недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
— Прилетели они 18 апреля авиарейсом «Новосибирск-Чита». В Новосибирск они прибыли из Омска. Сейчас они в обсерваторе, потому что границы закрыты, переход ее невозможен. Мы обратились к федеральному штабу, чтобы решить вопрос с перелетом граждан Китая на родину прямым рейсом. Просим никого не пытаться перейти границу самостоятельно, а дождаться, когда будет определен порядок вылета, — сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
Напомним, в Новосибирской области под обязательный карантин попадают те, кто прилетает из других стран, Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодня заболевших коронавирусом в Новосибирской области — 108 человек. Накануне врачи выявили рекордное количество больных COVID-19 — 22 человека. Среди заболевших — трое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU