«Врезался в дерево»: водитель сбежал с места аварии, оставив следы крови
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», подъезжая к микрорайону Затон, не справился с управлением. Он съехал с дороги и врезался в дерево. Все произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Об инциденте рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы сфотографировали автомобиль, у которого от удара разбилась передняя часть. Они также рассказали, что на месте происшествия не нашли водителя — он сбежал, оставив следы крови.
У машины полностью разбилась передняя часть
Читатели паблика предположили, что могло произойти:
— Ровно сорок минут назад ехал на такси. На стрелке такой же «Аккорд» сигналил, как сумасшедший. «Торопятся, видать, сильно», — подумал я. По левому ряду обогнали, ушли на коммунальный мост. Не этот ли «Аккорд» случайно? — поделился подписчик Алексей Чегура.
Корреспонденту КП-Новосибирск не удалось получить оперативный комментарий в ГУ МВД по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU