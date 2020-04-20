2020-04-20T03:33:04+03:00
Происшествия

«Врезался в дерево»: водитель сбежал с места аварии, оставив следы крови

Мужчину так и не нашли
Надежда РЫЖКИНА
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Самого водителя в автомобиле не нашли.Самого водителя в автомобиле не нашли.
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В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», подъезжая к микрорайону Затон, не справился с управлением. Он съехал с дороги и врезался в дерево. Все произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Об инциденте рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы сфотографировали автомобиль, у которого от удара разбилась передняя часть. Они также рассказали, что на месте происшествия не нашли водителя — он сбежал, оставив следы крови.

У машины полностью разбилась передняя часть

У машины полностью разбилась передняя часть

Читатели паблика предположили, что могло произойти:

— Ровно сорок минут назад ехал на такси. На стрелке такой же «Аккорд» сигналил, как сумасшедший. «Торопятся, видать, сильно», — подумал я. По левому ряду обогнали, ушли на коммунальный мост. Не этот ли «Аккорд» случайно? — поделился подписчик Алексей Чегура.

Корреспонденту КП-Новосибирск не удалось получить оперативный комментарий в ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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