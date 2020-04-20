«Прокатился шлемом по асфальту»: в Новосибирске таксист сбил мотоциклиста
В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП. У дома №2 на улице Челюскинцев водитель седана «KIA Rio», брендированный как такси, не уступил дорогу мотоциклисту.
От столкновения он завалился на бок и ударился о бордюр. Об этом инциденте рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» .
От серьезных травм мотоциклиста спасла защита. Фото: «АСТ-54»
— Мотоциклист ехал со стороны вокзала в левой полосе, таксист ехал со стороны цирка и начал разворот, не пропустил мотоциклиста. Все на моих глазах было: ехал за таксистом, — написали в паблике.
В результате столкновения у «KIA Rio» лопнул передний бампер, а мотоциклист прокатился шлемом по асфальту. По словам очевидцев, у байкера несколько царапин, от серьезных травм его спасла защита.
На место ДТП приехали полицейские. Они выясняли детали произошедшей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU