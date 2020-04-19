2020-04-19T15:08:15+03:00
Дом. Семья

Христос Воскресе, пушистики: в Новосибирском зоопарке отметили Пасху

В честь праздника животные получили угощения и игрушки [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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Енот получил целый ящик с лакомством. Фото: Андрей ПОЛЯКОВЕнот получил целый ящик с лакомством. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ
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Новосибирский зоопарк поздравил с Пасхой своих обитателей, которые традиционно с большим уважением относятся к одному из главных православных праздников – в этот день они получают необычные угощения и игрушки.

В официальном паблике зоопарка в соцсети «Вконтакте» выставлены несколько умилительных праздничных фотографий – крашеные яйца и оригинальные расписные игрушки получили песец, выдра, сурикаты, енот и многие другие.

Носухи с любопытством разглядывают подарки. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Носухи с любопытством разглядывают подарки. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Делать подобные подарки в Новосибирском зоопарке - уже традиция. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Делать подобные подарки в Новосибирском зоопарке - уже традиция. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Даже выдра празднует Пасху. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Даже выдра празднует Пасху. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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