Христос Воскресе, пушистики: в Новосибирском зоопарке отметили Пасху
Новосибирский зоопарк поздравил с Пасхой своих обитателей, которые традиционно с большим уважением относятся к одному из главных православных праздников – в этот день они получают необычные угощения и игрушки.
В официальном паблике зоопарка в соцсети «Вконтакте» выставлены несколько умилительных праздничных фотографий – крашеные яйца и оригинальные расписные игрушки получили песец, выдра, сурикаты, енот и многие другие.
Носухи с любопытством разглядывают подарки. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ
Делать подобные подарки в Новосибирском зоопарке - уже традиция. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ
Даже выдра празднует Пасху. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ
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