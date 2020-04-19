2020-04-19T14:44:31+03:00
Дом. Семья

Такие милые такины: в Новосибирском зоопарке родились два исчезающих символа гор

У двух самок такинов родилось по теленку, этот вид занесен в Международную Красную Книгу
Екатерина КОМЯКОВА
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Маленькие такины в Новосибирском зоопарке. Фото: Владимир ШАДРИНМаленькие такины в Новосибирском зоопарке. Фото: Владимир ШАДРИН
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В Новосибирском зоопарке произошло пополнение – две самки такинов принесли по одному теленку. С момента рождения детенышей прошло пять недель, малыши уже подросли, но от своих мам далеко не отходят.

- Такины проживают в горах Индии, Тибета, Непала, а также китайских провинций Сычуань и Шэньси. Этих животных называют исчезающим символом гор, они занесены в Международную Красную Книгу – их популяция сокращается из-за потери среды обитания, - рассказывают в зоопарке.

В зоопарке отелились сразу две самки. Фото: Владимир ШАДРИН

В зоопарке отелились сразу две самки. Фото: Владимир ШАДРИН

Зоопарки по всему миру участвуют в различных программах по сохранению такинов. Сейчас юные исчезающие символы гор уже вовсю пробуют новосибирское сено, но все же основной их рацион пока составляет материнское молоко.

Редкие животные пополнили свою популяцию в неволе. Фото: Владимир ШАДРИН

Редкие животные пополнили свою популяцию в неволе. Фото: Владимир ШАДРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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