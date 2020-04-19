Эвакуация на «Снегирях»: жителям многоэтажки пришлось покинуть квартиры из-за пожара

19 Апр 2020 2020-04-19T11:26:56+03:00

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В воскресенье, 19 апреля, в 9-этажном доме на ул. Рассветной, 2/1 в микрорайоне Снегири произошел пожар. Как сообщают в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, загорелась кухня площадью 15 квадратных метров в квартире 8-м этаже.

До прибытия пожарных, из подъезда самостоятельно эвакуировались 50 человек. Еще 9 человек, в том числе троих детей, с верхнего этажа вывели сотрудники МЧС. Пожилой хозяйке пострадавшей квартиры потребовалась помощь врачей. Сообщается, что она была передана бригаде скорой помощи, ее жизни ничто не угрожает, состояние удовлетворительное.

На месте работали 6 единиц техники, в том числе и 50-метровый коленчатый подъемник. Причины пожара предстоит выяснить экспертам.

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