2020-04-19T11:01:27+03:00
Авто

«Шарашгараж» не боится коронавируса: на самоизоляции наживаются нелегальные автосервисы

После введения режима нерабочих дней в России закрылись официальные дилеры и автосалоны. А нелегальные - нет
Екатерина ИВАНОВА
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Yеофициальные фирмы получили значительный рост клиентопотока.Yеофициальные фирмы получили значительный рост клиентопотока.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Автомобильные эксперты и общественники заявляют, что ситуация с распространением коронавируса и введением режима ограничений сыграла на руку нелегальным «гаражным» автосервисам. Когда все официальные законопослушные дилеры и сервисы вынуждены были закрыться, неофициальные получили значительный рост клиентопотока – где-то же нужно менять резину, масло и т.д.

- Автомастерские и магазины запчастей надо открывать, так как это жизнеобеспечивающий вид деятельности. Нельзя загонять максимум людей в общественный транспорт - с точки зрения распространения вируса это просто опасно. В период эпидемии нет ничего лучше, чем передвижение на частном автомобиле, - заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сайту kp.ru.

В ряде регионов местные власти уже смягчили режим ограничений и разрешили работать автосалонам и мастерским. Одна из самых тяжелых ситуаций – в Москве, где большинство сервисов официальные, и работать им по-прежнему нельзя.

Напомним, в Новосибирской области автомастерские возобновили официально свою работу с 12 марта, такое постановление подписал губернатор Андрей Травников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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