«Зулейха…» «раскулачила» Верховного муфтия России: имя богослова прозвучало в сериале

19 Апр 2020 2020-04-19T09:45:17+03:00

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На телеканале «Россия 1» стартовал сериал по книге, которую написала Гузель Яхина, «Зулейха открывает глаза». В одном из эпизодов во время переклички конвоируемых в Сибирь прозвучали имена реальных мусульманских деятелей России, в том числе, например, Верховного муфтия Талгата Таджуддина. Это вызвало резонанс – Муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов уже потребовал объяснений от телеканала.

- Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины. Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это - список мучеников, список жертв, - считает исполнительный продюсер «Зулейхи…» Илья Папернов.

Как сообщает сайт kp.ru, после обращения к телеканалу, исполнительный продюсер сериала пообщался с Верховным муфтием России и, по его словам, все недоразумения были сняты.

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