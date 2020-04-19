2020-04-19T09:22:26+03:00
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25 тысяч – каждому: депутаты призывают «распечатать» Фонд национального благосостояния

С инициативой единовременной выплаты каждому гражданину страны выступили около ста депутатов из различных регионов
Екатерина ИВАНОВА
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Депутаты предлагают выплатить всем людям по 25 тысяч на взрослого и по 15 - на ребенка.Депутаты предлагают выплатить всем людям по 25 тысяч на взрослого и по 15 - на ребенка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Порядка сотни парламентариев из Ассоциации независимых депутатов, обратились к руководству страны с призывом выплатить гражданам единовременные пособия. Их размер должен составить: 25 тысяч на каждого взрослого, и еще 15 тысяч – на каждого ребенка. По мнению законотворцев, для такой меры стоит «распечатать» Фонд национального благосостояния, который накапливали как раз на «черный день».

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям, - рассказала kp.ru глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эксперты уже подсчитали, что для выплат потребуется 1,5-2 триллиона рублей. Фонд национального благосостояния сейчас насчитывает 10 триллионов, а международные резервы ЦБ – это еще 40 триллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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