Устройте путешествие в прошлое: советы для пожилых на время самоизолияции
Чем занять пожилых людей во время вынужденной самоизоляции, как развлечь и не дать впасть в депрессию, рассказала профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.
Основной совет^ регулярно поддерживайте отношения с родными. Созванивайтесь с ними в удобное для них время, пусть это войдет в привычку для вас и для них. Найдите слова поддержки и заботы именно для ваших близких людей.
Невзначай за разговором вспоминайте про теплые и интересные события из вашей совместной жизни. Эти воспоминаний помогут им вновь пережить приятные моменты. Интересуйтесь самочувствием близких, не нужно ли им что-то привезти, купить? Может быть, хочется чего-то особенного.
Самим же представителям старшего поколения психолог также советует окунуться в воспоминания, естественно, приятные.
- Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, потом тому, что было в юности, в отрочестве, в молодости. И так далее. Может быть, составить себе карту воспоминаний по каким-то ярким событиям в жизни, - цитирует Марину Розенову сайт kp.ru.
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