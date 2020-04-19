Устройте путешествие в прошлое: советы для пожилых на время самоизолияции

19 Апр 2020 2020-04-19T09:08:04+03:00

Как поддержать бабушек и дедушек во время пандемии коронавируса

Изменить размер текста: A A

Чем занять пожилых людей во время вынужденной самоизоляции, как развлечь и не дать впасть в депрессию, рассказала профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

Основной совет^ регулярно поддерживайте отношения с родными. Созванивайтесь с ними в удобное для них время, пусть это войдет в привычку для вас и для них. Найдите слова поддержки и заботы именно для ваших близких людей.

Невзначай за разговором вспоминайте про теплые и интересные события из вашей совместной жизни. Эти воспоминаний помогут им вновь пережить приятные моменты. Интересуйтесь самочувствием близких, не нужно ли им что-то привезти, купить? Может быть, хочется чего-то особенного.

Самим же представителям старшего поколения психолог также советует окунуться в воспоминания, естественно, приятные.

- Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, потом тому, что было в юности, в отрочестве, в молодости. И так далее. Может быть, составить себе карту воспоминаний по каким-то ярким событиям в жизни, - цитирует Марину Розенову сайт kp.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU