2020-04-19T07:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое детей: в Новосибирске 22 новых случая коронавируса

Среди зараженных два ребенка
Екатерина ИВАНОВА
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Новая статистика по зараженным коронавирусом в Новосибирске.Новая статистика по зараженным коронавирусом в Новосибирске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В оперативном штабе рассказали о новых случаях заражения жителей Новосибирской области коронавирусом. По данным на 9 утра 19 апреля, в регионе 22 новых случая. Из них за пределами области был только один заболевший, у него был взят анализ, который оказался положительным, но проявлений болезни у этого человека нет.

- Этот человек вернулся из Москвы. Он находился под наблюдением врачей. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее зараженными людьми не контактировали, - сообщили в региональном штабе.

Таким образом, общее число людей с подтвержденным диагнозом составило 108 человек, 16 из них уже выздоровели, трое умерли. Кроме Новосибирска, зараженные есть в Колыванском районе области и в Здвинском районе.

В инфекционной больнице города находятся 165 человек с подозрением на COVID-19, в детской больнице в подозрением лежит 32 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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