«Молимся за всех»: священник рассказал, почему богослужения не отменили на время самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T08:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

По всей стране отменены массовые мероприятия, в храмах также людей нет, но службы все равно продолжаются. Почему их нельзя отменить, ведь людей на них нет, рассказал руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - передает слова священнослужителя сайт kp.ru.

Конечно, проводить богослужения при прихожанах лучше, ведь именно для них читаются проповеди, но в эти дни пасхальные службы проводятся без людей. В Новосибирске также в храмах города прошли службы без прихожан. Для верующих была организована прямая трансляция богослужения из Вознесенского кафедрального собора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU