«Молимся за всех»: священник рассказал, почему богослужения не отменили на время самоизоляции
По всей стране отменены массовые мероприятия, в храмах также людей нет, но службы все равно продолжаются. Почему их нельзя отменить, ведь людей на них нет, рассказал руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий.
- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - передает слова священнослужителя сайт kp.ru.
Конечно, проводить богослужения при прихожанах лучше, ведь именно для них читаются проповеди, но в эти дни пасхальные службы проводятся без людей. В Новосибирске также в храмах города прошли службы без прихожан. Для верующих была организована прямая трансляция богослужения из Вознесенского кафедрального собора.
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