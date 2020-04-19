2020-04-19T08:09:58+03:00
Общество

«Молимся за всех»: священник рассказал, почему богослужения не отменили на время самоизоляции

В храмах продолжаются службы, только без прихожан
Екатерина ИВАНОВА
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Почему священники продолжают вести службы без людей?Почему священники продолжают вести службы без людей?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По всей стране отменены массовые мероприятия, в храмах также людей нет, но службы все равно продолжаются. Почему их нельзя отменить, ведь людей на них нет, рассказал руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - передает слова священнослужителя сайт kp.ru.

Конечно, проводить богослужения при прихожанах лучше, ведь именно для них читаются проповеди, но в эти дни пасхальные службы проводятся без людей. В Новосибирске также в храмах города прошли службы без прихожан. Для верующих была организована прямая трансляция богослужения из Вознесенского кафедрального собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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