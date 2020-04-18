2020-04-18T21:20:14+03:00
Общество

Со свечами и в масках: новосибирцы пришли на пасхальную службу к собору Александра Невского, несмотря на запрет

Но внутрь храма их никто не пускает
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Десятки людей пришли к храмам.Десятки людей пришли к храмам.Фото: Никита МАНЬКО
Изменить размер текста:

В новосибирских храмах начались ночные службы, на которые в этом году сибирякам не попасть. Причина тому - вспышка коронавируса, которая внесла свои коррективы празднования Пасхи: чтобы предотвратить распространение опасной заразы, прихожан в храмы запретили пускать.

Однако десятки сибиряков все же пришли к воторам соборов, чтобы послушать службу. И церковнослужители постарались создать для них более-мненее комфорные условия. К примеру, в соборе Александра Невского и Вознесенском соборе на улицы выставили колонки, чтобы слышно было службу.

Прихожане во время молитвы стояли на улице со свечами: как передает наш корреспондент Никита Манько, у собора Александра Невского собралось минимум 40 человек. Большинство из них - со свечами. Кто-то надел и медицинскую маску.

Напомним, КП-Новосибирск совместно с ОТС ведет онлайн-трансляцию с ночной пасхальной службы. Посмотреть ее можно на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасхальная служба в Новосибирске 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Вознесенского собора

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске - не пропустите самое важное (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со свечами и в масках: новосибирцы пришли на пасхальную службу к собору Александра Невского, несмотря на запрет
«Он стоял на коленях»: под Новосибирском мотоциклисты обнаружили мертвого мужчину в лесу
«Приземлился на трубы»: автомобилист влетел в яму, где ремонтировали теплотрассу
«Погода же хорошая»: пенсионеры отправились купаться на пляж, несмотря на режим самоизоляции
«Обратился к врачам спустя неделю, как заболел»: в Новосибирске от коронавируса умер 49-летний мужчина
«Полыхнет рядом с домом или автомобилем»: в МЧС призвали не жечь сухую траву
«Вдохновил звук колоколов»: фотограф показал новосибирские храмы с высоты
Налоговые льготы для предпринимателей в Новосибирске в период коронавируса: когда введут и кто сможет воспользоваться
«Выключите музыку»: в сибиряка, сделавшего замечание за нарушение самоизоляции, кинули бутылку
В Новосибирске наказали женщину, продававшую носки в переходе метро
«Ждала, пока родные заберут»: в Новосибирске из больницы пропала пожилая женщина
«Измеряют температуры, спрашивают, куда едете»: на трассе «Юрга — Новосибирск» поставили блокпост
«Там же светофор»: в Новосибирске на перекрестке кроссовер врезался в хэтчбек
«Двое — из Москвы и Санкт-Петербурга, восемь — никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 10 больных коронавирусом
«Ему 9 лет»: в Новосибирске коронавирусом заболел первый ребенок
«Вода добралась до первого этажа»: в Новосибирске затопило детский садик
«Один до сих пор в розыске»: двое мужчин задушили в лесу женщину и забрали ее ноутбук
Глава Центробанка РФ прокомментировала идею с безвозмездными выплатами по 10 — 20 тысяч рублей для россиян
«Зарплаты мечты» - 70 тысяч: россияне рассказали, сколько они хотят получать
Дракула существовал? Ученые разгадали, кем на самом деле были вампиры
«Общается жестами, дышит через трубку»: Надежда Бабкина, занимавшаяся самолечением, находится в тяжелом состоянии
Два новых автомобиля для инфекционной и детской больницы получили врачи области
«Мальчик очень напуган»: под Новосибирском перевернулась иномарка с ребенком
У львов в Новосибирском зоопарке – медовый месяц
«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука
Выплаты строго по графику: в правительстве региона прошли «горячие линии» по вопросам поддержки населения
Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине