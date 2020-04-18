Со свечами и в масках: новосибирцы пришли на пасхальную службу к собору Александра Невского, несмотря на запрет

18 Апр 2020 2020-04-18T21:20:14+03:00

Но внутрь храма их никто не пускает

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В новосибирских храмах начались ночные службы, на которые в этом году сибирякам не попасть. Причина тому - вспышка коронавируса, которая внесла свои коррективы празднования Пасхи: чтобы предотвратить распространение опасной заразы, прихожан в храмы запретили пускать.

Однако десятки сибиряков все же пришли к воторам соборов, чтобы послушать службу. И церковнослужители постарались создать для них более-мненее комфорные условия. К примеру, в соборе Александра Невского и Вознесенском соборе на улицы выставили колонки, чтобы слышно было службу.

Прихожане во время молитвы стояли на улице со свечами: как передает наш корреспондент Никита Манько, у собора Александра Невского собралось минимум 40 человек. Большинство из них - со свечами. Кто-то надел и медицинскую маску.

Напомним, КП-Новосибирск совместно с ОТС ведет онлайн-трансляцию с ночной пасхальной службы. Посмотреть ее можно на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU